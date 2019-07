Derek Ramsay and Andrea Torres: Better Woman, Better Lover!

DEREK RAMSAY

Real Name: Derek Arthur Ramsay

Birthdate: December 7, 1979

Zodiac Sign: Sagittarius

Symbol: The Archer

Ruling Planet: Jupiter

Quality: Mutable

Element: Fire

Basic Trait: I Perceive

ANDREA TORRES

Real Name: Andrea Elizabeth Torres

Birth Date: May 4, 1990

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

MAINIT-INIT sa Primetime ng Kapuso network ang hot tandem nina Derek Ramsay at Andrea Torres sa “The Better Woman”. Ito bale ang kauna-unahang drama series ni Derek simula nang bumalik siya sa poder ng GMA-7. Hindi lang isa kundi dalawang persona ni Andrea Torres ang ka-romansahan ng newly-single hunk star gabi-gabi na kinakikiligan ng mga manonood.

With Derek being newly single and Andrea still being single, sa tingin niyo ba ay si Andrea na talaga ang “better woman” para sa loverboy natin? Let’s take a look…

Kung gaano karami ang pagkakapareho sa ugali ng Sagittarius at Taurus, ganu’n din naman ang pagkakasalungat nito. Gustung-gusto ng Archer na makihalubilo at maki-party sa mga madlang pipol, habang ang Toro ay mas gustong tumambay sa bahay at magbasa na lamang ng libro o mag-Internet. Madaling mabo-bore ang Sagittarius sa relasyon, habang madalas na mababagabag ang Taurus sa madalas na paglayas ng kasintahan.

Mabibigyan ng bonggang chance ang pagsasamang ito kung magkukusa ang magkabilang-panig na intindihin ang pangangailangan at interes ng isa’t isa. Kailangang magbigay ng space ang Taurus at kailangan din namang bawas-bawasan ng Sagittarius ang masyadong paglalabas. Ang pagiging ‘happy-go-lucky’ ng Saggitarius ay maaaring mabalanse ng mas praktikal na Taurus. Sa pamamagitan ng sistemang ito, maaaring tumagal ang relasyon ng dalawa. Understand your partner and don’t try to change them!

Initially, maaakit ang babaeng Toro sa pagiging outgoing ng lalaking Archer. Makikita niya kasi sa potential lover ang mga bagay na gusto niyang gawin, pero natural ang pagiging reserved ng kanyang karakter. Opposites attract nga, ‘di ba? Kalauna’y ang pagiging natural flirt ng Sagittarius ay magpapa-praning sa Taurus. Okay ang relasyong ito kung short-term ang pag-uusapan. Kung long-term ang pinapangarap, kailangan ng mega-effort!

Both Derek and Andrea are hot and passionate pagdating sa kanilang respective careers and we assume na kahit sa romance department ay todo-bigay din sila off-cam. Kayo na lang kaya?

Pares-Pares

By Madam Damin