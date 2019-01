DENNIS TRILLO AND SANYA LOPEZ: A Sexy, Thrilling Romantic Ride

DENNIS TRILLO

Real Name: Abelardo Dennis Florencio Ho

Birth Date: May 12, 1981

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

SANYA LOPEZ

Real Name: Shaira Lenn Osuna Roberto

Birthdate: August 9, 1996

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

Ruling Planet: Sun

Quality: Fixed

Element: Fire

Basic Trait: I Will

Closest Metal: Gold

Lucky Day: Sunday

HABANG tumatagal ay lalong nagiging intense ang mga drama and action scenes ng primetime series na ‘Cain at Abel’. Pinagsama lang naman ng Kapuso network ang dalawa sa kanilang bigating pambato na sina Dingdong Dantes at Dennis Trillo.

Maliban sa mga riot na acting and action showdown nila ay pinag-aagawan din nila si Sanya Lopez sa programa, na sa totoo lang ay may hawig sa real-life current gf ni Dennis na si Jennylyn Mercado. Kahit malayo ang age gap nila ay hindi maikakailang may chemistry ang tambalan nina Dennis at Sanya.

With all that being said, is there a chance for the two to fall in love just in case?

Ang pagiging matigas ang ulo ang isa sa common traits ng Toro at Leon. Kung ano ang gusto nila, ‘yun ang masusunod at determinado silang makuha ang minimithing pangarap. Full of dreams ang pagsasamang ito. May ilan lang na personal differences na maaaring pag-ugatan ng pagtatalo.

People’s person ang Leo. Gustung-gusto nitong makisalamuha sa madla. Sa kabilang banda, may pagka-reserved ang Taurus at mas trip nito na konti lang ang taong nakapaligid sa kanya. Ang pagiging magastos ng Leo ay maaari ring ikabahala ng Taurus.

Kahit na may paminsan-minsang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, madalas ay ‘petty fights’ lamang ito at hindi naman mauuwi sa hiwalayan o dyombagan. Kailangan lang nilang matutunan na mag-adjust sa topak ng isa’t isa at ‘wag nang palalain ang sitwasyon kung ang isa ay naghihimutok na sa galit. Dapat ay lawakan ang pang-uunawa. Lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan, eh! Ie-enjoy nang bonggang-bongga ng Leon ang atensyon na ibibigay sa kanya ng Toro. Sa kabilang banda, masa-satisfy naman sa romance skills ng Leon ang Toro. Quits lang!

Parehong passionate pagdating sa pag-ibig ang Taurus at Leo kaya maganda ang relasyong ito lalo na kung long-term ang pag-uusapan. Pera ang maaaring maging problema ng dalawa dahil may pagkamaluho ang Leo at praktikal naman sa spending spree ang Taurus. Kailangang masanay ang babae sa bossy attitude ng lalaki. On the other hand, kailangan ding unawain ng lalaki ang social needs ni babae. Loyal naman ang dalawang zodiacs kaya bihira ang infidelity problems.

There you have it, folks! Kaya naman pala sizzling ang kanilang onscreen chemistry dahil kahit offscreen ay may pag-asa din ito. Sizzle!

Pares-Pares

By Madam Damin