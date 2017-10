Dennis Padilla, sumabak sa pagdidirek kay Empoy sa ‘The Barker’

SUMABAK na rin sa pagdidirek ang komedyanteng si Dennis Padilla. His first project is the Empoy Marquez starrer na na isang comedy film na ang title ay The Barker na ipapalabas sa Oct. 25 mula sa Viva Films.

Ayon kay Dennis, excited siya sa kauna-unahang directorial job niya at natutuwa siya na maganda naman ang feedback sa kanyang trailer base sa reaksyon ng mga taong nakapanood nito.

Wala rin daw siyang nararamdamang pressure at kaba sa ngayon.

“Siguro do’n sa premiere night ako kakabahan kasi do’n ko makikita at maririnig kung ano ang sasabihin ng audience. Pero ngayon, hindi ko muna yon iniisip,” katwiran niya.

Taong 2013 pa inaalok si Dennis ni Mayor Herbert Bautista para magdirek pero pakiramdam ni Dennis ay hindi pa siya handa noon mga panahong yon.

“Concept ko kasi itong The Barker kaya mas madali sa akin para idirek. Sana nga magustuhan nila,” pagmamalaki pa ni Dennis.

Samantala, personal choice ni Dennis si Empoy para magbida sa ‘The Barker’. Nilinaw din niya na hindi sila sumakay sa box-office success ng ‘Kita Kita’ na si Empoy din ang bida dahil bago pa man daw ipalabas ang naturang pelikula ay nagsisimula na silang magsyuting ng The Barker.

La Boka

by Leo Bukas