DEKALIDAD: ‘Family History’ ni Michael V, graded B ng Cinema Evaluation Board

SUCCESSFUL ang ginanap na premiere night ng pelikulang Family History na pinagbibidahan, produced (with GMA Pictures) and directed by Michael V na ginanap sa SM Megamall nitong Martes, July 23.

Masaya si Michael na marami ang naka-appreciate at nasayahan sa mga nanood ng kanyang pelikula. Lumabas ang pagka-genius ni Bitoy sa movie na sa description ng mga nakapanood ay 46 times silang pinatawa, pinakilig at pinaiyak.

Si Dawn Zulueta ang leading lady ni Bitoy sa Family History and it’s a very nice gesture from ABS-CBN na pinayagan si Dawn na i-promote sa Tonight With Boy Abunda (TWBA) ang naturang pelikula na ang co-producer ay GMA Pictures.

Bukod pala sa pagiging co-producer, bida at director ni Bitoy ng Family History ay malaki rin ang naitulong na siya ang sumulat ng istorya ng pelikula. Nakiusap naman siya na sana raw ay walang spoiler na lumabas tungkol sa kuwento. Hayaan na lang daw na ang audience ang maka-discover what’s inside the film.

Samantala, dumating sa premiere night ng pelikula ang co-actors ni Michael sa Bubble Gang at Pepito Manaloto, Alden Richards, Barbie Forteza at marami pang iba.

“I’m really proud of this movie, Gusto kong ma-share ito sa maraming tao. Gusto kong ipakita na kahit sinong tao can do something like this It’s a story I really want to tell.

“Hopefully you learn something from it. It’s a special for me,” ani Michael V.

Ang Family History ay binigyan ng Grade B ng Cinema Evaluation Board (CEB). Showing na ang pelikula simula ngayong August 24 in theaters nationwide.