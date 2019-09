Deborah Sun hindi palalayasin ni Ara sa kanyang condo: ‘Eh, di lalo ko silang nilugmok’

TIMBOG ang dating aktres na si Deborah Sun sa isinagawang buy-bust operation PNP at PDEA. Nakatira si Deborah Sun kasama ang kanyang mga anak sa sa condo unit (New York Mansion) na pagmamay-ari ng aktres na si Ara Mina.

Libreng pinatira ng aktres si Deborah sa kanyang condo unit bilang tulong dito. Siyempre, nagulat at nalungkot si Ara sa pag-aresto kay Deborah.

“Well, iniisip ko baka may nag-influence ulit kay tita. Nakakagigil lang ang mga nag-iimpluwensya,” himutok pa niya.

“Bakit di nila hayaang magbago ang tao. Kung gusto nila sirain ang buhay nila, sila na lang,” sabi ulit niya.

Galit ba siya sa dating aktres?

“Honestly di ako galit kay Tita Debs, naaawa lang ako pati sa family niya,” sagot ni Ara. “Kasi di na din siya nabibigyan ng project kaya hirap na hirap siya sa buhay ngayon. Kung kaya ko lang tulungan lahat at kung sobrang yaman ko binigyan ko na sila ng pangkabuhayan.

“Dati gusto niya mag-waitress sa akin, kaso nahihiya naman ako pagtrabahuhin pa siya, para daw makabayad daw siya sa pagpapatira ko sa kanila.

“In fairness kay Tita Debs, di naman siya abusado sa akin, lagi pa nga siya nagpapadala sa akin ng mga verses at words of wisdom pati sa mommy ko,” lahad pa niya.

May balak ba siyang paalisin si Deborah sa kanyang condo unit pagkatapos ng mga nangyari?

Sagot ni Ara, “Wala naman akong planong paalisin sila sa condo. Kasi naisip ko, eh, di lalo ko silang nilugmok or pinahirapan. Syempre may apo at mga anak pa siyang nasa condo,” huling pahayag ni Ara sa aming conversation.