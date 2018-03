DEADMA SA TANONG ON SEX PERO ON LIVE-IN: “IT’S FUN”- JAMES REID

MAS AGRESIBO si Nadine Lustre kaysa kay James Reid sa pagsagot sa katanungan ng media during their grand launch of their latest film from Viva Films na ´Never Not Love You’ na nasa direksyon ni Antoinette Jadaone last Saturday evening.

Puna ng marami na tila very low ang energy ng JADINE that evening kung saan earlier ay may promo sila for their film sa isang mall sa Kyusi.

Madami ang dumalo sa mall tour nila. Malamang pagod at stressed na ang tumama sa dalaga lalo pa’t tila walang pahinga sina James at Nadine doing their promo rounds sa mga TV at radio shows at isama na rin pati ang mall tours nila para ipaalam na ang pelikula nila may showing na sa darating na Sabado de Gloria (March 31).

Sa open forum, may tanong on sex sa relasyon ng nilang dalawa na deadma ang reaksyon dalaga at ayaw niya sagutin. “Pass!” naman ang sagot ng binata.

Pero nang may magtanong about living-in sa relasyon nila, quick ang reply ng binata: ”It’s fun!”

One plus one equals two. Dapat pa ba itanong yan?

All smile lang si James na sinagot niya ng maikli at ganun lang.

Pero pansin ng mga press at bloggers, tila ,may diskusyon ang dalawa na sa pagbuka ng mga bibig nila, halata mo na hindi nag-usap ang dalawa kung anong information ang pwede lang nila i-share sa media during the event.

Reyted K

By RK Villacorta