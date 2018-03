DATING TORPE SA BABAE: Sam Milby, nag-shout out na gusto niya si Yassi Pressman!

DATI NA nagkasama sina Sam Milby at Yassi Pressman sa unang movie nila na Camp Sawi pero hindi sila nagkaroon ng chance na magkaeksena sa hugot movie na ito ng Viva Films.

Pero this time, sa pangalawang pagkakataon, sina Sam ay Yassi ay muling magkakasama sa mas romantikong pelikula na pinamagatang “Ang Pambasang Third Wheel” na nasa direksyon ni Direk Ivan Andrew Payawal kung saan Sam and Yassi plays Neo and Trina (an advertising agency art director and a copy writer) sa bagong hugot + kilig movie ng Viva Films na showing na come Wednesday, March 7.

Sa grand press launch ng pelikula kaninang lunchtime, may deklarasyon ang binata sa dalaga na ikinagulat mismo ni Yassi at ng media.

Inamin ni Sam na crush niya si Yassi at ito ang tipo ng babae na gusto niya maging girlfriend.

Nang i-shout out ni Sam ng harap-harapan sa media ang pagkagusto niya kay Yassi ay nagulat ito at hindi alam ang gagawin.

Tila nataranta ang dalaga kung ano ang isasagot sa declaration ni Sam.

Kaya pala maasikaso ang binata at maalaga kay Yassi during their shooting ay dahil mas personal ang intention ni Sam kay Yassi.

Mabuti na lang at nakeri ng binata ang instant reaction ng dalaga na tila nagulat sa ipinahayag ni Sam na gusto siya ng binata.

Ang pelikula ng dalawa na supposed to be ay sa mid-March pa ipapalabas ay magkakaroon na agad-agad na playdate on March 7 which is next Wednesday.

Si Yassi, ni time for love. Si Sam naman ay almost two years ago pa ang last relationship niya. Tila bagay ang dalawa kung sakaling magustuhan ni Yassi ang binata na kung pagmamasdam mo sila, bagay kung magkaigihan at magkatuluyan as boyfriend-girlfriend.

Reyted K

By RK Villacorta