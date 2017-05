Dating Starstruck kid JM Reyes, walang inggit kay Miguel Tan Felix

WALA RAW nararamdamang inggit ang Kapuso tweenstar na si JM Reyes sa mga co-Starstruck Kids na sina Miguel Tan Felix, Bea Binene, atbp. na mas nabibigyan ng mas magagandang proyekto ng GMA 7.

Tsika nga ng guwapitong teen actor na, “Happy po ako sa kanila kasi pare-pareho naman naming dream na sumikat at makilala at sila ay abot-kamay na ang pagsikat at pinaghirapan naman nila ‘yun. Kaya deserving sila sa kung ano man ang meron sila ngayon.

“Alam ko naman na darating din ‘yung right time para sa akin. At katulad nila pinaghihirapan ko rin at pinagbubutihan everytime na may trabahong ibinibigay sa akin ang GMA. Willing naman akong maghintay ng tamang panahon sa akin, alam mo naman na may plano rin ang GMA 7 sa akin.”

Sa ngayon daw, sunud-sunod ang guesting ni JM at ilan dito ay ang Pepito Manaloto at Magpakailanman na ipalalabas ngayong Sabado, Feb. 14, 2015.

Naging espesyal din itong panauhin sa Kapuso Foundation Blood Letting last Feb. 11 kasama sina Sandy Talag, DJ Joph, Deb, Lester Paul, Marika Sasaki at Gawad Kabataan Justin Lee. At sa Feb. 21 ay makakasama naman nito ang kanyang kagrupo na si Ralph Kennart sa Ever Commonwealth para sa Kapuso Blood Letting.

UPGRADE, haharanahin ang mga fans sa Araw ng mga Puso!

MAGIGING ESPESYAL na panauhin sa Araw ng mga Puso, Feb. 14 , 2015, ang Grupong UPGRADE na kinabibilangan nina Kcee Martinez, Miggy San Pablo, Mark Baracael, Rhem Enjavi, Ron Ivan Lat, Armond Bernas, at Raymond Tay na magaganap sa Sta. Lucia East Mall para sa kanilang “Eat, Play and Love”, at sa SM Bacoor para naman sa UniSilver Time event.

Haharanahin ng UPGRADE ang kanilang mga tagahanga sa Araw ng Puso at bibigyang-saya sa mga awiting kanilang inihanda.

Bukod sa live performances, naghanda rin ang UPGRADE ng mga give aways na ipamimigay nito mula sa kanilang mga endorsements like UniSilver Time, Cardams Shoes, at Royqueen Gadgets.

Justin Lee, kasado na ang concert sa Iloilo ngayong Valentine’s Day

BUKAS NA magaganap, (Valentine’s Day, Feb. 14, 2015) ang inaabangang kauna-unahang konsiyerto ng Gawad Kabataan ambassador na si Justin Lee entitled “Awit ng Kabataan, Justin Lee in Concert na gaganapin sa Football Field, Sta. Barbara, Iloilo City, 7pm, at hatid ng SMAC TV Productions.

Magiging espesyal na panauhin nito ang kapwa nito Gawad Kabataan ambassador at ABS-CBN star na si Teejay Marquez at ang Gawad Kabataan youth correspondents na sina Prince, Angelica, Chester, at Greco.

Kasama rin ang iba pang SMAC TV talents na sina Megan, Rain, at Grey. Ito’y hatid ng Penshoppe, M Lhuillier, GPRS, at CM Digi.

John’s Point

by John Fontanilla