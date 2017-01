Dating Pangasinan Cong. Rachel Arenas, bagong MTRCB chairperson

Nagkaroon na ng meeting ang outgoing at incoming MTRCB (Movie and Television Review and Classification Board) chairperson na sina Atty. Toto Villareal at dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas kahapon.

Si Ms. Arenas ay anak ni incumbent Pangasinan 3rd District Representative Baby Arenas na isang art patron na nagdala kay Luciano Pavarroti sa bansa para mag-perform.

Sa mensahe ni Ms. Arenas sa amin, magkakaroon sila muli ng pagpupulong ni Atty. Villareal.

“We will be meeting with Chairman Toto one of thsese day again for a lengthier discussion…” aniya.

Si Ms. Arenas ang isa sa mga bagong appointee ni President Digong Duterte sa MTRCB, kasama ng iba pang bagong board member tulad ni dating MTRCB Chairperson Maria Consoliza Laguardia at ng sexy singer na si Mocha Uson.

By RK VillaCorta