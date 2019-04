Dating aktres na si Chin-Chin Gutierrez, bahagi na ng isang religious congretation?

ISA SI Chin-Chin Gutierrez sa mga aktres natin noon na bukod sa angking ganda ay magaling sa field ng pag-arte.

Pero para sa iba, medyo may pagka-weird ang dating ng dating aktres sa paniniwala niya na lahat ng living things (puno, bato, lupa or even mga hayop or even mga butterflies) ay may buhay.

Siya si Chin Chin na iba ang paniniwala sa buhay na hanggang sa bigla niyang paglisan ay nakatatak sa isipan ng publiko na kakaiba siya.

The last update na nakarating sa amin ay nasa isang barangay siya sa isang bayan sa Central Luzon kasama sa isang charismatic cult wearing a white long skirt na balot na balot ang pang-itaas na bahagi ng katawan.

The latest update about Chin Chin from a friend, I got a photo of her with a short message that Chin Chi is now a religious nun under the St. Benedict congregation.

Reyted K

By RK Villacorta