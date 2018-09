Darren Espanto, thankful kay Direk Cathy sa pagkakasali sa “The Hows of Us

SUWERTE ni Darren Espanto dahil sa unang attempt niya na pasukin ang pag-arte sa pelikula, si Direk Cathy Garcia Molina na kaagad ang direktor ng binata.

First movie ni Darren ang The Hows of Us ng tamblang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na showing na simula last Wednesday na patuloy humahahok ng milyones sa na as of presstime ay naka- P279,511,148.29 na ini-expect na aabot pa ngP300M in the coming days.

“Its an honor to be part of Direk Cathy’s film,” sabi niya.

Aminado ang singer turned artista na hindi lahat ng mga gusto mag-showbiz ay nabibigyan ng magandang pagkakataon sa showbiz at pelikula.

“Thankful din po ako to be directed by Direk Cathy,” sabi ng binate.

Alam ng binata na hindi lahat ng mga artista ay napapabigyan na mai-direk ng box-office director lalo pa’t ilang projects na lang ang gagawin niya bago ito mag-early retirement very soon sa kanyang career as film director.

Reyted K

By RK Villacorta