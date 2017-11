DANTES LEAGUE: Dingdong Dantes, Marian Rivera at Baby Zia, petmalu ang costumes sa Halloween!

LODI NA, PETMALU PA! ‘Yan lang ang nasabi ko nang makita ko ang nakakatuwang costume ng Dantes Family nina Dingdong Dantes, Marian Rivera at Baby Zia para sa Halloween 2017.

Kung sa telebisyon ay kinagigiliwan natin ang superhero antics ng Kapuso Primetime King and Queen sa Alyas Robinhood at Super Ma’am respectively, ngayon naman ay sila sina Batman at Catwoman habang ang kanilang unica hija si Bat Girl. Angkyut!

Sa totoong buhay ay tunay na lodi at petmalu pagdating sa pagiging butihing asawa si Dingdong Dantes. Kamakailan lamang ay ipinagtanggol nito ang misis sa ilang negative write ups at tunay na hinangaan ito ng mga netizens. Bongga rin ang naging box-office results ng pelikula niyang “Seven Sundays” na naka-Php 180 Million sa mga sinehan worldwide. Marami ang pumuri sa pinamalas na effective portrayal ni Dingdong bilang si Bryan na pinaka-successful sa magkakapatid pero sa family life ay tila bokya. Sa pelikula lang ‘yun dahil obyus naman na solid na solid ang pamilya Dantes in real life.

Si Marian naman ay given na very hands-on mom kay Baby Zia. Balik-Primetime din si Marian via Super Ma’am na ngayon ang balita ko ay pumi-pick up na sa ratings.

Dahil sa nakakaaliw na superhero family photos ng Dantes Family, bakit nga ba hindi pa magkaroon ng action-themed movie ang dalawa? Kering-keri naman nila ang mga fight scenes (as seen sa kanilang mga palabas) at syempre, bet ng fans ang romansang palaban, huh!

Hello, Star Cinema or GMA Films or Regal! Ano na? Push niyo na po at matagal-tagal na kaming sabik sa DongYan project sa big screen!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club