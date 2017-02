Daniel Padilla, supalpal sa ‘boses-kiki’ na komento ng “Miriam Lines”

Kaloka naman itong is Daniel Padilla na dahil sa kaignorantehan (hindi kasi nagbabasa at nagmamarunong) at kuda nang kuda, at pagiging insensitive sa ibang tao, naging rason tulyo para buweltahan naman siya ni Sen. Miriam Santiago sa Tweeter account ng senadora.

Sa last stretch ng kampaya, pakiwari mo’y may alam si Daniel Padilla sa pinagsasabi niya na for the sake of promoting and endorsing his “President” na si Mar Roxas na umabot sa pagkapikon mula sa mga bashers niya, imbes siguro na nagmura, say na lang ni bagets sa mga kumukutya sa kanya: “Shut up!” na maging ang tiyuhin niyang si Robin Padilla ay inaarbor siya at may pasakalye na isang mabait at masunuring anak si Daniel, na wala namang saysay ang pagiging mabait na anak ng young star sa isyu.

Fast forward. Si Sen. Miriam, isa sa mga very vocal nating senador na kung ano ang nakikita niya na hindi tama ay magko-komento ito sa kanyang social media account.

Karapatan ‘yun ni Sen. Santiago. Komento niya sa “Shut up!” isyu ni Daniel ay ang one-liner ng senadora sa kanyang tweeter account na @MiriamLines: “Daniel Padilla, kahit hindi sila botante may karapatan silang magsalita. Ikaw nga hindi singer, kanta ka ng kanta eh, boses kiki pa. Pwe.”

Marami ang na-react sa mga fans ni Daniel na tulad niya, kuda rin ng kuda dahil mga faney nga at waley ngang alam tulad niya.

Reyted K

By RK VillaCorta