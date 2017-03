Daniel Padilla, mas bagay raw kay Julia Barretto kaysa kay Kathryn Bernardo!

HINDI MAITATANGGING super sikat na nga si Daniel Padilla. Kaliwa’t kanan ang product endorsement, mabenta sa advertiser kahit milyones ang TF nito. Umaariba kasi ang bawat produktong iniendorso ng young actor. Ang balita nga, hindi na raw nagkakalayo ang talent fee nina Daniel at ang uncle niyang si Robin Padilla sa isang coffee commercial.

Ang lakas kasi ng karisma ni Daniel sa masa kaya’t tinatangkilik ng publiko ang kanyang mga produkto. Tuloy, napagiiiwanan na niya ang ka-loveteam na si Kathryn Bernardo sa ere na sinasabing girlfriend ngayon ng binata. Tanggap naman ng mga fans ang tandem ng dalawa kaya nga may bago silang teleserye sa Kapamilya Network.

Masasabi naming masuwerte sina Kathryn at Daniel dahil naging bilis din ang pagsikat ng kanilang loveteam. Pero marami rin ang hindi sang-ayon sa tambalan ng dalawa. May mga nakausap kaming solid fans ni Daniel minus Kathryn. Sinabi ng mga ito na mas type nila si Julia Barretto na maging leading lady ng kanilang idolo. “Mas bagay sina Daniel at Julia kaysa kay Kathryn. Perfect silang dalawa, moreno at mestiza. Napakaganda ni Julia kahit wala itong make-up,” kinikilig na sabi ng mga fans.

Kahit may maka-Daniel-Julia fans, mas matindi ang loveteam nina Daniel at Kathryn. Hindi ito matitinag dahil may followers na sila since magsimula ang Princess and I, kung saan nabuo ang tandem ng dalawa at sinuportahan ito ng kanilang fans magpahanggang ngayon. May nagsasabi, hindi raw gaano kagandahan si Kath kaya’t kailangan pa nitong mag-contact lens at mag-make-up para magmukhang kaakit-akit siya sa paningin ni Daniel at sa fans.

Totoo ang tinuran nang maka-Daniel at Julia, perfect combination nga ang dalawang young star. Pero malabo sa ngayon na magsama sa isang teleserye. May solo soap ngayong ginagawa ang anak ni Marjorie Barretto at ganu’n din sina Daniel at Kathryn. Mas maganda siguro kung sa pelikula natin mapapanood na magkakasama sina Daniel, Kathryn at Julia under Star Cinema. Im sure, papatok ito sa takilya.

NATUTUWA NAMAN kami sa success na tinatamasa ngayon ni Alden Richards dahil tuluy-tuloy ang drama series na ibinibigay sa kanya ng GMA-7 at may solo album na rin siya. Palibhasa, kinakitaan ng galing sa pag-arte kaya hindi siya nawawalan ng project sa telebisyon.

Hindi ipinagkaila ni Alden na may pagtatanggi siya sa kapareha niyang si Louie de los Reyes. Kaya lang, focus muna sa trabaho saka na ang lovelife. Mahirap daw pagsabayin ang career at personal life, baka raw maapektuhan ang kanyang showbiz career.

Kahit iniintriga ngayon si Alden, deadma lang ang binata. Pinagkukumpara kasi sila ngayon ni Aljur Abrenica, mas sikat raw siya kaysa sa dyowa ni Kylie Padilla.

“Si Aljur, nand’yan na siya at malaki ang respeto ko sa kanya as an actor. Ako naman, ngayon pa lang nagsisimula kaya please lang, huwag kaming intrigahin ni Aljur. He’s such a nice person at iisang network lang kaming dalawa,” pakiusap ng actor.

Pati acting nina Alden at Aljur ay pinagkukumpara. “Iba ‘t ibang role ang ginagampanan namin sa bawat drama series, hindi siya pareho. Hindi mo puwedeng i-compare ‘yung intensity ng character na pino-portray ko sa papel na ginagampanan niya. Magkaiba ‘yun, hindi iisa role ang pinapapelan namin,” paliwanag ni Alden.

Oo nga naman, korek ka d’yan.

AYAW Paawat!

by Eddie Littlefield