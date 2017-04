Daniel Padilla, gagawin ang lahat mapasaya lang at maprotektahan si Kathryn Bernardo

MALAKING effort para kay Daniel Padilla na gumising nang maaga para lang samahan ang “girlfriend” na si Kathryn Bernardo (kahit hindi pa rin nila kinukumpirma verbally, pero sa mga ikinikilos nila, hindi ka na magtatanong sa dalawa) sa morning activities nito nang mag-celebrate ang dalaga ng kanyang ika-21 birthday sa isang exclusive island resort sa El Nido, Palawan.

Hindi morning person ang binata at hirap ito sa gisingan sa umaga, na during their vacay, effort para kay DJ who plays the role of Dos Gonzales, Jr. sa latest romcom nila from Star Cinema na “Can’t Help Falling In Love” na dahil sa pagmamahal kay Kathryn, ang agang gumigising ng binata to join Kath who plays Gab dela Cuesta sa sight-seeing tour activities nila like island hopping at snorkling.

Sa presscon ng pelikula nila, naipahayag ng binata na kailangan niyang alagaan at protektahan si Kathryn.

“Siyempre tayo ang lalaki. Ang babae inaalagaan iyan,” sabi ni Daniel. Kahit effort sa kanya na gumising nang maaga.

Sa bagong pelikula ng dalawa na higher level na ang romcom ng dalawa, na sa trailer at pagkakaintindi ko, they play “husband and wife” or ikakasal pa lang base sa interpretation ko sa trailer-teaser sa pelikulang dinirek ni Mae Cruz-Alviar na sa darating na Saturday, Sabado de Gloria (April 15) ay ipalalabas na sa mga sinehan nationwide.

Pahayag ni Daniel,” Alam n’yo naman kung gaano kaiimportante siya (Kathryn) sa akin. Lahat gagawin ko para lang maging masaya at protektado siya.”