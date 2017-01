Daniel Padilla, dinadaan sa pagpapa-cute ang sintunadong pagkanta

NASINTUNADO YATA si Daniel Padilla sa isang recent performance niya. Ikinalat sa social media ng isang reporter ang obserbasyon niyang out of tune ang naging pagkanta ng binata ng Binibini, bagay na sinang-ayunan naman ng marami.

Actually, ang obserbasyon ng marami kay Daniel ay idinadaan na lang nito sa pagpapa-cute ang kanyang pagkanta. Hindi naman ito magaling na singer at wala itong binatbat sa ibang mga mang-aawit.

Well, it may be true pero si Daniel ang hottest young star ngayon. Kahit na sintunado siya ay walang umaangal, lahat ng bagets ay nababaliw sa kanya so how can you argue with his success, ‘di ba? Multi-platinum pa ang kanyang album, hindi ba?

IWA MOTO was sidelined by her pregnancy at ngayong hapon, 4 p.m., sa Cornered by Cristy segment ni Tita Cristy Fermin sa Showbiz Police, magkukuwento siya ng kanyang buhay bilang nanay sa anak nila ni Pampi Lacson.

Iwa will also answer nagging questions about her relationship with Jodi Santa Maria. Tapos na ba ang bangayan nila? In good terms na ba sila ngayon?

One thing good about Iwa as a lover ay masyado pala itong maasikaso. Buhay-hari ang sinumang makarelasyon niya kasi all mine to give ang kanyang drama. Maybe it’s because it’s in her genes. Half-Pinay at half-Japanese kasi si Iwa kaya hindi kataka-takang malambing, maasikaso at maalaga siya.

Malalaman din sa interview kung paano niya nakasundo ang very principled niyang biyenan na si Senator Ping Lacson.

Marami pang kuwento si Iwa kaya tumutok kayo this afternoon sa Showbiz Police sa TV 5.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas