Daniel Padilla, ‘di padadaig sa kasikatan ni Alden Richards

Bongga talaga, dahil muli na namang inihahataw ang career ni Daniel Padilla. Kasi nga, nakalampas na ang pagtantiya sa sitwasyon kung itinaob nga ba talaga ni Alden Richards ang kanyang popularity? Milyon siyempre ang ginastos sa magandang pagbi-build para mapasikat ang ka-love team ni Kathryn Bernardo, kaya bakit nga naman siya papadaig basta-basta sa kasikatan lang ng iba na biglang sinuwerteng mapansin sa showbiz!

Marami naman talaga ang nanahimik at nakiramdam sa nanggulat na kasikatan ng AlDub love team noong nakalipas na taon. Pero napatunayan nga na konti lang ang naging angas ng kasikatan nina Alden at Maine Mendoza, dahil nu’ng isama sila sa pelikula ni Vic Sotto, may gross income lang iyon na P385 million kumpara sa pelikula ni Vice Ganda na may gross income na P526 million. Kaya kailangan pa ng AlDub ng mga pagpapatunay na patok talaga sila sa masa.

Ilang beses nang napatunayan ni Daniel Padilla na kumikita sa takilya ang mga pelikula nila ni Kathryn, habang patok din lagi ang mga teleseryeng kanilang pinagbibidahan sa ABS-CBN. Sina Alden at Maine ay sa kalyeserye pa lang ng “Eat Bulaga” ng GMA-7 umaarangkada. Kaya ito na ang tamang panahon para sa tunay na tapatan. Daniel versus Alden sa kasikatan. Matira ang talagang matibay.

ChorBA!

by Melchor Bautista