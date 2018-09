Daniel Padilla, bagong John Lloyd Cruz sa buhay ni Direk Cathy

OPEN si Direk Cathy Garcia-Molina na sa dinami-dami ng mga aktor sa Pilipinas, si John Lloyd Cruz ang pinaka-favorite niya.

Sa katunayan, si Lloydie sana ang maging bida ng huling pelikula na gagawin niya for Star Cinema sa kanyang early retirement.

Maliban sa ‘The Hows of US’, tatlo pang pelikula ang gagawin ni Direk Cathy na ang dalawa ay may mga artista na: Ang Sharon Cuneta-Richard Gomez movie with Kathryn Bernardo at isang with Piolo Pascual. For her third film ay wish niya na si JLC ang maging bida.

Dahil nag-early retirement si Lloydie at ayaw na nito mag-artista, nabakante tuloy ang ”puso” ni Direk.

Pero after working with Daniel Padilla in The Hows of Us ay napalitan na yata si Lloydie sa top favorite niya.

Ipinaliwanag ni Direk kung bakit si Daniel na ang favorite niya kapalit ni Lloydie.

“Nakakaaway ko na po siya. The closer you get to a person, mas nag-aaway na kayo, nagkakaroon na kayo ng dahilan na mag-away kasi nga, hindi na trabaho lang. Nagiging personal.So, nasasaktan na niya ‘ko, nasasaktan ko na siya. Kasi kung trabaho lang, pakialam ko sa kanya,” paliwanag ni Direk.

Dahil sa closeness nila (hindi lang as actor-director relationship): “He is Daniel to me, pero kung ibang tao gumawa nu’n, ibang artista, hindi ako masasaktan. But because he is Daniel sa akin, nasaktan ako. Kasi hindi dapat ginagawa ng isang kaibigan sa akin ‘yun. Parang ganun.”

Reyted K

By RK Villacorta