Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, mas matured na sa bagong pelikula

IBANG LEVEL na ang pelikula ng mag-loveteam (on screen and off screen) na sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Sa pelikulang The Hows of Us, hindi na pa tweetums ang istorya at karakter na ginagampanan nilang dalawa.

Kung dati, level na pang boyfriend-girlfriend lang ang peg nila noon, this time ay mas matured na ang kuwento ng pelikula nila.

Si Daniel ay 23years old na while si Kathryn ay 22 years old na panahon na rin marahil that they take roles na tipong pwede na magpakasal or mag-asawa sa pelikula which is siya naman ang mga karakter nila sa pelikula ni Direk Cathy Garcia-Molina.

Sey ni Daniel: “Hindi naman talaga siya matured na pang matanda, I think kagaya ng Barcelona, I think tama lang yun sa edad namin,” na pelikula nila noon 2016.

Paliwanag ng binata: “At saka sa panahon kasi ako… nasa bente tres na rin ako, so naghahanap rin kami siguro ng may laman yung content na credible yung proyekto mo. I think, dahil may mga serye na rin kami, okay na rin kami doon sa platform na mas light. Pagdating sa pelikula, gusto namin na it’s worth watching. Matanda, bata, may laman yung pinapanood.

Sabi ng dalaga: “Siguro yun din yung parang hinihingi sa amin everytime they do interviews, parati, itatanong sa amin, ‘Anong ikinamature niyo dito compared sa iba?’

“So parang kami, may feeling kami na yung mga tao especially mga ka-age namin, ang bilis. Mas nakaka-relate sila kapag ganito and parang yun yung hinihingi nila from us, ine-expect nila from us,” paliwanag ng dalawa.

Sa kasalukuyan, hakot pa rin sa takilya ang kita ng pelikula.

Reyted K

By RK Villacorta