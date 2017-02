Daniel, natulog sa kuwarto ni Erich sa tinutuluyang hotel sa San Francisco?

Bago umalis patungong San Francisco, California yesterday sina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga, pinagharap muna sila for a photo-op para “good vibes” naman sila sa show nila on Februray 17-18 sa isang casino located 2 hours away from San Francisco.

Ang latest, 2:30 pm (Manila Time) ay nawawala si Daniel sa na tinutuluyan ng buong entourage. Ang binata, hindi pa kinukuha ang room key niya sa front desk ng Courtyard by Mariotte Downtown sa San Francisco. Habang ang ibang kasamahan, kasama si Erich, ay nasa kanya-kanyang room na.

Tsismis ng isang Pinoy fan sa amin na isa sa mga Pinoy staff ng hotel, “Baka sa room na ni Erich natulog si Dandan.”

Hindi kaya? After the galit, pera isyu na ayaw i-address ni girl, at hatred and all, mas masarap humigop ng mainit na Soup #5 lalo pa’t malamig ngayon sa San Francisco.