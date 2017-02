Daniel, natatakot na masira ang imahe dahil sa split-up nila ni Erich

Nag-react na si Daniel Matsunaga sa pahayag ng ex-girlfriend na si Erich Gonzales tungkol sa dahilan ng hiwalayan nilang dalawa.

Hindi man idinetalye ng dalaga na ang isyung pera ang dahilan ng kanilang split-up, na ang akala ng marami ay sa kasalan na muuwi ang romansa ng dalawa, tila lumalaki ang sunog sa pagitan ng dalawang magkarelasyon.

Nagpahayag si Daniel na hindi pera ang tunay na dahilan tulad sa inaakala ng marami.

“It was never about money like what a lot of people are thinking right now,” mensahe thru text ng Brazilian-Japanese model sa kaibigang Arniel Serato last Thursday night, February 9.

Karugtong ng mensahe niya, “I put in God’s hands everything I have,” pahayag niya.

Dahil sa iba’t ibang opinion ng netizens at ng publiko, natatakot si Daniel na baka paniwalaan ito ng tao na ikasisira niya.

Siguro naman aamin na ang isa sa kanila sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Mas lalo kasi itong magiging malala kung ibibitin pa nila ang sagot at katotohanan sa likod ng kanilang paghihiwalay, dahil sa iba’t ibang kuru-kuro na nabubuo sa social media.