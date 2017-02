Daniel, may malupit na plano para kay Kathryn sa Valentine’s Day

Sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, ano kaya ang magiging ganap nila bukas sa Araw ng mga Puso?

“Sa Valentine’s Day, may concert lang si Vice (Ganda), so daraan muna ako roon and then paplanuhin ko nang malupit ang pambawi ko kay Kathryn,” sabi ni Daniel nang makausap ng press sa Star Magic @ 25 thanksgiving celebration last Sunday.

Ayaw i-reveal ng binata kung ano ang plano niya sa mahalagang araw na ito ng mga lovers.

Sabi nga niya, “‘Di ko pa alam kung paano ko gagawin, basta kailangang kayanin ng schedule at alam kong pasok na pasok ‘yun.”

Ang kapareha na si Kathryn naman ay walang expectations sa date nila ni DJ.

Pero ang binata, may pahabol. “Kailangan galingan ko. Kasi para sa lahat ng babae, espesyal talaga ang Valentine’s Day sa kanila,” kuwento niya.

Pahabol pa ni DJ na for sure ay lalong mae-excite si Kathryn kung ano man ang ngagawin niya.

“Siguro dapat laging ano lang, hihigitan mo ‘yung ginawa mo last year,” sabi nito.

Last year umamin si DJ na exclusively dating na sila ng dalaga.

Tulad ng karamihan sa millennials, ang “exclusively dating” status nila ay parang M.U. o mutual understanding na lengguwahe noong 90’s.

Sa ngayon, ang dalawa ay naghahanda ng kanilang pang-limang pelikula na “Can’t Help Falling In Love” na may playdate na sa April kasama si Matteo Guidicelli at sa kanilang bagong teleserye sa ABS-CBN na “La Luna Sangre”na first pantaserye ng magka-love team.

Reyted K

By RK VillaCorta