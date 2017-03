Daniel Matsunaga, ‘moving on’ na ang status ng love life

Tama ang reaksyon ng marami na ang pagtatagpo nina Daniel Matsunaga at Erich Gonzales noon bago sila umalis for San Francisco, California, USA for a show ay isa lang umanong palabas para hindi naman masira ang ilusyon ng fans nila sa USA na bumili ng nakapakamahal na show tickets sa kagustuhan na mapanood ang idols nila gayong magkaaway na pala ang mga ito. Kumbaga, sige na nga. Feed their illusion para tapos ang usapan.

‘Di nga ba’t while in the USA, ang dalawa ay hindi naman sweet sa isa’t isa off stage at kung walang nakatutok na kamera sa kanila?

Sa diretsahang salita, isang palabas lang ang ka-sweet-an nila on stage, kuwento ng isang kakilala namin na nanood ng show nila.

Unang umuwi sa Pilipinas si Daniel habang si Erich naman ay ine-enjoy ang pagiging “loveless” at pagkahiwalay sa Brazilian model.

Si Daniel, tila naka-move-on na at tila magpo-focus siya sa kanyang favorite sport (na super paborito ng mga Brazilian), ang larong football. Sa katunayan, mas mauuna pang makapagmu-move-on ang binata kaysa kay Erich.

Nang tanungin si Daniel sa estado ng “love life” niya, sagot ng binata, “It’s moving on. I keep myself busy with everything that is going on right now. I am super busy with work. Tuluy-tuloy, everyday work.”

Pero aminado si Daniel na mahirap sa kanya ang kasalukuyang pinagdaraanan pagkatapos nilang maghiwalay ng dating girlfriend na akala ko nga ay magtutuloy na sa altar ang kanilang pag-iibigan.

“Siyempre I love the person and when it happened it’s just sad, kasi in the end it’s like a misunderstanding. We got really affected and our families were affected and everything. Siguro mag-focus muna ako rito sa trabaho and sa career ko muna and family,” sabi niya.

I just don’t know kung ano ang mangyayari sa love team nilang dalawa ni Erich na ang pagmamahalan nilang dalawa ay nabuo dahil sa aspetong showbiz kaya sila natanggap ng fans.