Daniel Matsunaga at Erich Gonzales, alanganin na ang relasyon

Hindi ko ini-expect na nasa alanganin din ngayon ang relasyon nina Daniel Matsunaga at Erich Gonzales. Akala ko nga oks na oks ang relasyon ng dalawa na kita naman sa photo posting ng dalawa kung gaano sila kasaya last Christmas Season with Daniel’s family.

Si Erich, pinagtatanggal na ang photos nila ng boyfriend sa kanyang Instagram account. Meaning, ibang love probkem ito na malala at hindi lang tampuhan.

Out of the blue, naloka lang ako sa mga kuwento na akala ko’y patungong altar na ang dalawa para magpakasal tulad ng mga plano nila na isini-share nila sa media at sa kanilang fans.

Recently, nag-tripping pa nga ang dalawa at nag-hiking sa Mt. Ulap, ka-join ang asong si Rambo na kasama sa romantic photos ng dalawa.

Sa social media account ni Daniel, inamin niya nang diretsahan na nahaharap sila ni Erich sa problema.

Nalalagay sa alanganin ang pagmamahalan nila at relasyon kaya may pakiusap ang Brazilian-Japanese model sa mga taga-suporta nila.

“Guys I would like to ask favor pls… we are talking and going through some personal things… all we need is your support and love,” mensahe niya.

Sa katunayan, binabaha ng mga tanong ng DanRich fans ang mga social media accounts at sinasabing hindi nila ini-expect na may problema ang relasyon nila.

Kung saan man hahantong ang problemang ito ng dalawa,hopefully, maayos nila kung puwede pang maayos.

Reyted K

By RK VillaCorta