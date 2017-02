Daniel at Erich, nagmumukhang kapwa sinungaling sa kanilang palabas

Sa palabas at sa tingin ng publiko ay okey na sina Daniel Matsunaga at Erich Gonzales, na kailangan lang talagang magpaandar sa media at kapanalig nila para hindi maapektuhan ang show nila last weekend (Friday and Saturday) sa isang casino malapit sa San Francisco, California.

Pero sa kabila ng photo-op na ayos sila, ang dami pa rin palang drama na naganap nang nasa Amerika ang dalawa. In short, may iyakan scene pa rin si Erich.

Until now, ang DanRich, hindi pa rin sinasagot ang katanungan ng taumbayan kung ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan nila.

Kahit nagpahayag na ang dalawa na walang third party at hindi rin pera ang rason, lumalabas lang na parehong sinungaling ang dalawa. Puwede ba ‘yong walang rason?

“Ang babaw ng alibi nila. Ginagawang bobo ang mga tao na nagbabantay sa kanila at sumusuporta sa love team nila,” pagkakasulat ng isang fan sa social media.

Sa pagbabalik nila after their show (si Erich extended ang bakasyon), may magtitiwala pa rin kayang fans nila na nawalan na ng gana na suportahan ang dalawa?