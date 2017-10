DANI BARRETTO, nagne-nega sa amang si Kier Legaspi?

SA TOTOO LANG ay hindi ko alam kung sino talaga ang may problema.

I remember, naging “nega” ang image ni Julia Barretto sa publiko noon nang magtangka ito na palitan ang kanyang last name (surname or apelyedo) para hindi isunod sa apelyedo ng kanyang ama.

Ayaw ng publiko ng ganyan kasi. Lalo na sa lipunang Pinoy at mataas ang respeto natin sa ating mga magulang kung ang ilang na kahit pasaway na (because of old age), lagi-lagi sinasabi natin na hayaan na dahil mga matatanda na. Intindihin na lang natin.

Sa totoo lang, aminin man ito ng dalaga, it affected her lalo na ang kanyang showbiz career. With a positive and correct guidance, naayos ang problema ng dalaga. Actually, mas chummy sila ngayon ng amang si Dennis. Mas po sitibo si Julia na siyang gustong publiko. Mas gusto ko ang lovable na si Julia.

May pinagdadaan kaya ang kapatid ng dalaga sa ina na si Dani Baretto (anak ng dating artista na na si Kier Legaspi kay Marjorie Barretto) na tulad noong una ay ganitong peg noon si Julia sa ama?

Nagtataka lang kasi ako sa dalaga na tila nagmamaktol or shall I say “papansin” (ngayon ko napansin sa ilang mga socmed postings about her) na ngayong dalaga na si Dani, tila naliligaw ng landas na ang paga-acknowledge sa amang si Kier (na hindi naman siya pinabayaan financially at pagaaruga noon) ay tila na balewala.

Pansin lang na noong nakaraang “Father’s Day” (kung si Julia ay nakipag-dinner sa amang si Dennis at nire-revive nila ang nawalang pagkakataon); itong si Dani, imbis i-greet ang ama na si Kier, reaksyon ng ilang mga kaibigan ng aktor at ng mga netizens ay hindi man lang in-acknowledge ng anak.

Sa nakarang birthday celebration ng dalaga, ang mag-asawang Zoren (kapatid ni Kier) at Carmina Villaroel at lolo at lola niya ang pinasalamatan ni Dani pero bigla yata nabura ang ama sa eksena.

Hindi man hayagan ang tila may issue between her and dad Kier, siguro dapat maayos ito para hindi lumala. Ano kaya ang diskarte ng inang si Marjorie sa isyung ito?

Sa ganang akin, dapat nga lang ayusin ito ito ng ina dahil si Kier kahit pagbaliktarin man ay ama pa rin ni Dani na sa gabay na tama, Dani won’t go wrong.

Sa mga postings ng dalaga sa kanyang ng IG account, ilang photos ang pansin ko na si Bela Padilla ang kasa-kasama.

We want to hear Dani’s side of the story dito sa Pinoy Parazzi para fair.

Reyted K

By RK Villacorta