DAHIL TUNAY AT MATIBAY ANG “LOVE” NILA NI MAINE MENDOZA: Arjo Atayde, biktima ng fake news!

NATATAWA na lang ako sa mga hirit ng mga AlDub fans tungkol sa idolo nila.

Until now ay marami pa rin ang hindi maka-move-on sa katotohanan na kasing liwanag ng sikat ng araw sa tag-araw na sina Arjo Atayde at Maine Mendoza na for real.

Kumpirmado na sina ArMaine na at kung napapagusapan man sina Maine at Alden Richards ay mga remnants ng AlDub as screen partners na lang talaga.

Stop the illusion. Stop the assumption dahil ang dalaga mismo ang nagpahayag noon pa man na “there was no Alden”. In short ay hindi siya niligawan nito at iba nga ang prioridad ng binata at hindi si Maine ito.

Kaya nga nakakatawa ang isang eksena sa Sunday Pinasaya show ng Kapuso Network noong Linggo nang may isang AlDub fan na nagtanong sa binata kung ano ang feeling nito na ipinagpalit siya ni Maine.

Funny to think na there was no “ipinagpalit” dahil waley naman from the start.

Kaloka lang kasi na until now ay pilit pa rin ipinapalabas ng kampo ng binata na siya ang iniwanan ni Maine.

Stupid defense ng kampo ni Alden para lang maiangat ang binata at hindi lalabas na kawawa at katawa-tawa at the expense of Arjo.

Pinapalabas pa nga nila na nag-abang diumano si Arjo sa APT Studio para makita si Maine pero hindi daw ito pinapasok na fake news dahil knowing Arjo, alam niya kung saan siya nakatayo at sa estado niya sa puso ni Maine.

Alam n’yo ba na last weekend ay nag-paintball game sina ArMaine? This is how they spend their “loving-loving” time together.

Sa March 20 na mapapanood ang Bagman series ng aktor sa IWant na produced ng Dreamscape Digital and after 20 days naman ay showing na sa April 10 ang romance movie ni Arjo with Jessy Mendiola na Stranded for Regal Films.

Reyted K

By RK Villacorta