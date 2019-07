DAHIL STRONG AT PALABAN NA BESSIE: Jade Lopez, bagong Bestfriend ng Bayan!

HABANG tumatagal ay lalong bumobongga ang mga eksena sa afternoon drama series ng GMA-7 na “Bihag”. Kung noong 2017 ay ang “Ika-6 na Utos” ang pinakasikat na kabitserye at “Halik” naman for 2018, this year ay ang “Bihag” na pinagbibidahan nina Max Collins at Sophie Albert ang trending at laging pinag-uusapan.

Ang maganda sa “Bihag” ay palaban ang bida rito. Hindi katulad ng usual serye na sa umpisa ay very meek and weak ang bida bago pa ito magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. This time ay strong and fierce din ang bestfriend na si Doc Liza played by Jade Lopez, na isa rin sa graduates ng first-ever season ng StarStruck.

“Sana makahanap din ako ng Bessie na kasing-loyal at tapang ni Doc Liza!” comment ng isang avid viewer ng show sa isa sa video uploads ng palabas. “BFF Goals talaga ang #JesLiz!” sambit naman ng isa pa. Kahit sa behind-the-scenes IG stories nina Jade at Max ay makikita mon a may namumuo na talagang real friendship sa pagitan nilang dalawa. Actually, even with the main villain na si Sophie Albert and the rest of the cast of the show.

Ano ang pakiramdam mo na ngayon ay tinatawag ka nang Doc Liza o Bestfriend ng Bayan ng mga loyal Kapuso viewers?

“Happy ako kasi may mga nababasa ako na ngayon lang daw sila nakakita na palaban ang bestfriend. May mga nakaka pick up narin sa #JessLiz” masayang pahayag ng Starstruck alumna.

How is it like working with the beautiful Max Collins at makasama muli ang kasabayan niya sa Starstruck Batch 1 na si Mark Herras?

“Si Max is one of the easiest people to work with. Never ko nakita na nagsungit kahit puyat or pagod. Napaka-professional. It always excites me every time makakawork ako ng batchmate ko. Like ngayon nakakapag plan kami ng reunion.”

As of writing ay wala pa kaming balita kung matatapos na ang intense na teleseryeng Bihag. In the big screen naman ay mapapanood natin si Jade sa Cinemalaya 2019 entry na “Iska”.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club