DAHIL SOBRANG GALING SA LOVE SCENE SA ‘WILD & FREE’: Derrick Monasterio, di makapaniwalang virgin pa si Sanya Lopez

“HINDI ako naniniwala kasi ang galing niya, eh!” Ito ang reaksyon ng hunk actor na si Derrick Monasterio sa pahayag ng kaparehang si Sanya Lopez sa Regal Entertainment movie na Wild and Free na virgin pa siya hanggang ngayon.

Paano raw nangyari yon, eh, ang galing-galing niya sa kanilang intimate scenes sa pelikula.

“Ganu’n siya kagaling umarte, hindi ko na-feel (na virgin siya),” dagdag na reaksyon ni Derrick sa presscon ng pelikula na may playdate sa Oct. 10.

Aminado naman ang binata na habang ginagawa nila ang mga eksena ni Sanya ay talagang natakot siya at kinabahan.

“Kasi baka bigla akong masampal. Ako, na-envision ko na agad ‘yung magiging takbo ng scene, eh. Kung ano ‘yung mga mangyayari.

“Siyempe, pini-filter ko rin kung ano ang dapat hindi gawin, hindi ko talaga gagawin kasi respect kay Sanya,” lahad niya sa press.

Sabi naman ni Sanya, umiral daw ang pagka-gentleman ni Derrick sa kanilang mga intimate scenes kaya hindi rin siya masyadong nahirapan dito.

Wika ng dalaga, “Tinulungan din kami ni Direk Connie (Macatuno). Siya ang nag-guide sa amin. Nakatulong din po sa akin na gentleman po talaga si Derrick at close kami. Pag po kasi nandun ka sa set at nandu’n ‘yung respeto sa isa’t isa, magagawa n’yo nang maayos ang bawat eksena n’yo.”

On Derrick’s part, aminado siya na hindi na raw bago sa kanya ang ganung mga eksena.

“Kasi, of course, as a millennial, I’m sure, most of you guys here, nu’ng age namin kayo, ano rin, may mga wild and free rin, di ba? Ang sa akin lang siguro, kumukuha lang ako sa past experiences ko,” sambit pa niya.

La Boka

by Leo Bukas