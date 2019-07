DAHIL SINGLE PA RIN: Jameson Blake, pinagdududahan na beki?

KALURKEY ang tsismis kay Jameson Blake.

Nakakatawa kasi na kesyo dahil walang girlfriend ang binata, pinaguusapan sa social media na baklita daw ito. Hindi porke’t guwapo at single ay beks si Koyang Jameson.

Nakakatawa naman kasi na ang pagiging mapili ng binata sa kanyang magugustuhan na dalaga ay bibigyan na ng malisya na nagbubuo ng tsismis ng “sexual” preference niya at tabla lang ang opposite sex sa kanya. In short, hindi girls ang gusto niya kundi boys.

Sabi ni James tungkol sa isyu na ito:”Choosy ako. I mean, I’m not the guy who just like to see the good in everyone right away.”

Almost three years na single si James mula from his last relationship.

Sa showbiz, hindi maiiwasan na pagdudahan ka or maitanong kung straight ka nga ba or beki dahil sa guwapo ng binata at pagka-cute lalo na kapag ngumingiti siya at litaw ang mga dimples niya, ay wala pa rin nakakabingwit sa puso ni Jameson para makarelasyon.

Balik-tanong nga niya sa kumi-kwestyon ng sexual preference niya:” So pag walang girlfriend, meaning baka may boyfriend din? I don’t know… I’ve been single for, like, two years and a half. Almost three years na.

“Alam ko na may mga tao na ganun, picky,” sagot niya sa intriga na natatawa na lang siya.

Dagdag ng binata: “I’m not the person to prove myself who I am, so I know the truth about myself. I don’t need to explain.”

Pihikan lang ang binata sa magiging girlfriend niya kung sakali: “Walang standard, choosy lang ako.

“What I mean, I’m not the guy who just like to see the good in everyone right away. Siyempre, for example, if I like a girl, I’d like to get to know her first. Hindi naman agad-agad mangyayari lahat.”

Reyted K

By RK Villacorta