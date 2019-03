DAHIL SA SERYENG ‘BIHAG’: Max Collins, handa na ba sa motherhood?

MUKHANG getting ready na ang TV actress na si Max Collins na magka-baby.

Almost more than a year na rin naman sila magasawa ng mister niya na si Pancho Magno kung saan they tied the knot last December 2017.

Pero kahit kasal na sila ay hindi sila agad-agad nag-decide na magkababy.

The last chickahan namin with Pancho at the presscon niya for a defunct serye na bida si Alden Richards, sabi niya sa amin tungkol sa pagiging “parents” nila ng misis niya ay hindi pinaplano.”Kusang darating yan in God’s time,” paniwala ng character aktor.

Sa bagong afternoon prime serye ng GMA Kapuso Network, ang misis na si Max ay tipong nagpapahaging na. Nagpapakita na siya ng interest kung paano mag-alaga ng isang baby.

Role kasi ni Max ay isang ina na kinidnap ang anak sa seryeng Bihag ni Direk Neal del Rosario.

Stressful para sa TV actress ang role niya lalo pa’t hindi pa siya isang ina.

Pero fulfilling kasi hindi mo ma-compare ang love ng isang nanay para sa isang anak. Iba talaga siya.

Kuwento niya: “Kasi ‘pag nakikita ko si Ethan (Rafael Landicho who plays her son), ini-imagine ko ang anak ko siya. May learning disability siya. Mas lalo ko na siyang iniingatan. As if para ko siyang anak. Ang hirap pala ng feeling na baka mawala siya sa ‘yo. Baka may mangyari sa kanya. ‘Yung pressure to be the best mom, ‘yun talaga ang mahirap sa pagiging nanay I think,” sabi niya.

Dagdag pa ni Max sa pagiging “Nanay” feeling niya: “Kaya takot akong magkaanak,” sabi niya.

Sa serye na magsisimula na mapanood bukas, April 1 ay makakasama ni Max sina Mark Herrras, Jason Abalos at Sophie Albert with the support of Glenda Garcia and Neil Ryan Sese.

By RK Villacorta