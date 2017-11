DAHIL SA ‘REVELATION’ NG ISANG BLOGGER: Ivan Dorschner, kinukuyog ng mga JaDine fans!

NAKAKALOKA talaga ang ganap tuwing JaDine ang napag-uusapan. Kung noon ay puro positive press ang lumalabas about the reel to real tandem, ngayon ay puro negative news ang lumalabas na ginagatungan naman ng mga fans nila.

Ang latest target ay ang Pinoy Big Brother graduate turned Kapuso actor na si Ivan Dorschner. Kung nasundan ninyo ang humble beginnings ni James Reid sa showbiz, you’ll be aware of the friendship na nabuo sa pagitan nila ni Ivan. Kahit pareho na nanalo sa sinalihang reality-based TV show, parehong naging matamlay ang umpisa ng showbiz career nila. Umariba lang ang karir ni James nang mapadpad ito sa poder ng Viva Artist Agency at ipinares kay Nadine Lustre and we all know the rest is history.

Si Ivan naman ay nakahanap na ng puwang sa showbiz sa pagiging Kapuso. Ipinares ito kay Barbie Forteza sa “Meant to Be” at ngayo’y napapanood sa “Super Maam”. Siya rin ang isa sa mga kasali sa cast ng upcoming light drama show ng GMA-7 na “The One That Got Away”.

Kung tutuusin, magkaiba na ang mundo ng magkaibigang James at Ivan. Kung si James ngayon ay nasa Kapamilya network at focused sa kanyang music career, si Ivan naman ay getting there na sa pagiging leading man sa GMA-7.

May paratang ang isang blogger na diumano ay tinawag ni Ivan na ‘controlling girlfriend’ si Nadine Lustre at fake daw ang PBB. Ganern?!

Sa kanyang IG story naman ay may pasaring si Nadine Lustre sa blogger at hindi napigilang mag-react.

Kung si James ay palaging quiet lang sa ganitong mga usapin, si Nadine naman ay hindi maka-control ng kanyang emosyon.

Ano nga ba ang totoo? Hihintayin namin kung papatulan ba ni Ivan Dorschner ang nasabing isyu or just like his friend James ay baka deadmahin lang niya ito.