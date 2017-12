DAHIL SA NOSE JOB: Keber ni Miho Nishida kung ikagaganda niya!

IS IT TRUE na gawa diumano ng siyensya ang ilong ni Miho Nishida?

Nagkalat kasi sa social media ang dating itsura ng baguhan na pinagpipistahan ngayon ng mga netizens.

“Salamat doctor” daw ang tawag sa new fez ng dating girlfriend ni Tommy Esguerra na ngayon ay si JV Kapunan naman ang boyfie na ang ibig itawid na mensahe, nagparetoke diumano itong si Miho.

Sa ganang akin, walang masama kung makaka-enhance ang pagpaparetoke ng isang tao para lalo siya gumanda. Isang artista or celebrity si Miho na kailangan magpaganda. Tama lang kung sa tingin niya ay ikagaganda niya.

Kung ikukumpara ang dating itsura ni Miho sa ngayon, pansin ang kakaibang tangos ng kanyang ilong.

Sabi ng ilan na nakakapansin, make-up lang daw ang dahilan lalo pa’t yong noseline niya ang focus ng sinasabing retoke.

Tutal, mukha naman ni Miho ang puntirya ng mga pumapansin (lalo na ang kanyang ilong), karapatan niya yun kung gusto man niya ito patangusin.

Siya ang nagmamay-ari ng kanyang ilong. Siya ang may katawan. Gusto niya. Walang pakialam ang mga namumuna.

Sa pagbabago ng kanyang ilong, maganda ang dating sa akin. Inggit lang sila. At least si Miho, may pambayad sa pagpaparetoke ng kanyang “nose job” kaysa sa iba na kuda ng kuda dahil sa inggit sa kanya at walang pera.

Reyted K

By RK Villacorta