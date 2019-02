DAHIL SA MGA DESPERADA: Arjo Atayde at Maine Mendoza, hindi ligtas sa mga stalkers!

NAKAKATAWA ang AlDubNation na napa-praning na sa mga gananapan sa “lovelife” nina Arjo Atayde at Maine Mendoza.

Maging sa premiere night pelikula ng aktor na ‘TOL ay baliw sila na nagpapunta pa ng spy para tiktikan lang kung darating si Maine sa Trinoma kung saan doon naganap ang preem.

May isang edad senior citizen na ipinadala ang AlDub Nation para magkuha ng video para mabantayan kung sino sa mga kapanalig nila sa AlDub na mas kampi kay Maine ang naroon to support their idol na ang tatlo na solid Maine (Aldub fan din sila na nagiisip) ay nakunan ng video na ngayon ay bina-bashed ng mga hunghang dahil sa kanilang pagiging super faney kay Alden na nagmumuha na silang mga ”shonganga”.

Kawawa ang tatlong fans ni Maine na biktima ngayon ng pagiging siga-sigaan nila.

Di nga ba’t si Maine may pa block screening for Arjo’s movie last Saturday, ang daming mga shongenge na mga faney nina Alden at Maine ang naispatan sa SM Megamall na pakiwari nila ay doon magi-sponsor ang dalaga ng private screening for Arjo’s film na sa ibang lokasyon pala (Cinema 76 in Anonas in Kyusi) isinagawa last Saturday, away from the eng-eng fans na pwede gumawa ng kagaguhan sa dalawa.

Ewan ko sa mga baliw kung bakit ipiniilit nila ang wala naman talaga.

Hindi ko alam sa mga non-thinking AlDub fans na nagbubulagan at mga ilusyonada na pwede pa magkatuluyan ang mga idols nila. Di nga ba’t sa simula ay wala naman talaga dahil wala naman move si Alden sa dalaga na ang lahat puro lang para sa show nila?

Ang alam ko bwisit na bwisit na si Maine sa mga nangyayari na pagdidikta ng AlDub Nation sa kanya gayon noon pa man, hindi si Alden ang gusto niya sa simula pa lang ng tambalan nila sa telebisyon na nang itawid sa pelikula ay nag-flop naman at hindi sinuportahn ng mga fans nila.

Para sa ArMaine (Arjo-Maine) fans ang supporters, just to make you happy, Arjo was in Bulacan sa bahay ng mga Mendoza the other night at nakipag-bonding sa pamilya ng dalaga especially with Maine’s parents.

Sa mga tigas-ulo na mga AlDub fans na nagsisiga-sigaan, eat your heart out dahil nagkakaigihan na in real life ang ArMaine.

Sa pagkakaalam ko, this week Maine will travel papuntang Amerika (at Canada as additional location) for a very special, lifestyle event ng international make-up brand na si Maine ang endorser, while Arjo will be in the US for a show with Maja Salvador na gagawin sa Virginia Beach sa East Coast na kay lapit (4 hours lang naman by car) to the Big Apple (New York) na malamang magtatagpo ang ArMaine from the madding crowd to enjoy each other’s loving-loving company.

Reyted K

By RK Villacorta