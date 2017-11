DAHIL SA MAGANDANG SCRIPT ng ’12’: Alessandra de Rossi, better writer than Bela Padilla?

SAYANG AT HINDI ko pa napapanood ang pelikulang 12 nina Alessandra de Rossi at ang baguhang si Ivan Padilla na sa darating na Wednesday Nov. 8 ay ipapalabas na nationwide.

I’ve heared good feedbacks tungkol sa kakaibang ‘love story” between two lovers (Alex and Ivan) na sa mga nakapanood na ng pelikula ni Direk Dondon Santos, ang reaction ng ilang press people who have watched the film: ”This is better than other hugot films I have watched for the past months. Ang ganda ng script. Ang ganda ng hugot ni Alex (Alessandra) sa isinulat niya,” kuwento sa amin ng isang reporter na nakapanood na sa special screening ng pelikula sa UP before the Undas.

Dagdag pa niya: “It only proves based on my liking that Alessandra is a better script writer than Bela Padilla who wrote the script of the recent Piolo Pascual and Toni Gonzaga film,”sabi nito sa amin.

I’m excited to watch the film 12 on Wednesday na hopefully ay magustuhan ko o’ baka overrated lang ang review ng kaibigan namin at ang pananaw niya sa iskrip na isinulat ng aktres sa kanyang bagong pelikula.

Sa mahal ng bayad sa panonood ng sine (almost P250-P280 na), pipili ka talaga ng pelikulang gusto mo panoorin or I may suggest na mas masarap kumain ng burger at pansit sotanghon kasabay ng super lamig na sarsaparilla kung waley din naman katinuan ang isang pelikula na feeling-feelingeran lang naman na maganda pero hindi naman pala.

“Teh, mas may lalim yong iskrip ni Alex kaysa sa isinulat nung isa!” pahabol pa ng kaibigan namin.

Reyted K

By RK Villacorta