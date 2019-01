DAHIL SA LOVE SCENES NINA XIAN AT LOUISE: Kim Chiu, magselos kaya?

HINDI RAW keri ni Xian Lim na idirek ang girlfriend na si Kim Chiu sa isang love scene sa pelikula kung hihingin ng pagkakataon.

For CineMalaya 2019, mayroong entry si Xian na siya ang director via the film Tabon na isang suspense-thriller. First directorial job ito ng aktor-painter-composer-writer na for 2019 ay tila loaded na ang career ng binata sa mga left and right projects.

Napanood ni Xian ang MMFF 2018 movie ni Kim na One Great Love. Kung bata-bata lang siguro siya, baka magselos siya. But now, ang tingin ng aktor ay isang trabaho kang ang love scene ni Kim sa pelikula. Nothing to get jealous of, ika nga.

But with Xian’s latest film na ‘Hanggang Kailan?’ with Louise delos Reyes, may mga nagsasabi na huwag na lang niya ipanood kay Kim ang very passionate love scene nila ni Louise dahil kahit sabihin na trabaho lang ‘yun, baka maging dahilan ito ng pag-aalburoto ng dalaga sa boyfie if ever.

“Hindi naman ganun si Kim. Matured na siya. Nagmature na rin kami that we don’t get affected sa mga roles or scenes na ginagawa namin sa pelikula,” kuwento pa ni Xian.

Sa bagong pelikula ni Xian with Viva Films na co-produced ng BlueArt Productions ay co-producer din ang binata aside from being an actor with his own production outfit na pinalanganan niya na XL8 kung saan hands-on ito sa creative aspect ng movie at maging sa mga needs ng mga artista at production staff members.

One things na dapat abangan ng mga fans ng binata ay ang movie niya with Cristine Reyes na hottest movie in his entire career kung saan Xian agreed to do one of the local film industry sexiest love scene na mapapanood ng fans niya at sa mga nagiilusyon sa pagka-hunk niya ung ito’y makakalusot sa MTRCB.

Reyted K

By RK Villacorta