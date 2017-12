DAHIL SA KONTRATA: Ellen Adarna, hindi makumpirma ang pregnancy issue

MAGPAPASKO NA. Ilang tulog na lang ay Christmas day na, pero hanggang ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon kung buntis nga ba si Ellen Adarna at ang ama ay si John Lloyd Cruz.

Sa social media, palaging may karga-karga si Ellen or si Lloydie na bata na kung babasahin mo, wala man verbal na kumpirmasyon mula sa dalawa ay iisipin mo na yun na yun.

Recently, nakita ang rumored future mom and dad sa St. Luke’s Hospital na nakunan ng picture ang dalawa na nakatalikod na ang kumalat na tsismis ay nagpa-check-up daw si Ellen.

Maging sa recent Cebu trip na dalawa, nasipat sila sa check-in counter na ang sabi, halata na ang baby bump ni Ellen.

According to someone close to Ellen and Lloydie, ang main reason daw kung bakit hindi pa nagsasalita ang aktor tungkol sa pagbubuntis ni Ellen ay may kontrata pa ito na inaalagaan na saad sa contract ay bawal magbuntis si Ellen habang hindi pa natatapos ang contract sa endorsement nito.

Kunsabagay,para maging safe at makaiwas sa demanda ay might as well na quiet na muna ang dalawa.

For sure, kung totoo man na buntis si Ellen, after mag-expire ang contract nito ay malamang, silang dalawa pa ni Lloydie ang magbabalita ng diretsahan na hindi na kailangan manghul ng publiko at ng press.

Reyted K

By RK Villacorta