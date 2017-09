Dahil sa closeness nina Gerald Anderson at Sarah Geronimo Kimeralds, galit na galit na naman!

UMAANDAR NA naman ang galit ng mga fans nina Kim Chiu at Gerald Anderson para sa closeness ng guwapong aktor kay Sarah Geronimo. Hayan na naman ang kanilang mga pang-iinis, na kesyo nagagamit lang daw ni Sarah ang pangalan at kasikatan ni Gerald. Siyempre, sa mga nangyayaring ito ay hindi naman matutuwa si Kim, dahil matagal nang nakagarahe ang isyu nila ni Gerald, at pareho na silang nananahimik.

Tantanan na kasi ng Kimerald ang mga babaeng nali-link kay Gerald. Kasi nga, kahit pa anong pagsisintir ang kanilang gawin ay wala silang magagawa sa ngayon, dahil magkakaiba muna ang mga trabaho nina Kim at Gerald. Laging kauna-unawa ang kanilang pagseselos, dahil ganu’n ang kanilang pagmamahalan sa loveteam nina Kim at Gerald. Kaya lang, huwag naman nila laging gawing eksena na mang-inis ng mga kapareha ni Gerald.

Sa totoo lang kasi, parehong mabait sina Sarah at Gerald. Bagay silang magkasama ngayon, kaya kumikita ang kanilang mga pelikula. Nagkakatulungan sila, hindi naggagamitan. Pareho silang napag-uusapan. Ang nakababahala nga rito, parang nu’ng magkahiwalay ang tambalan nina Kim at Gerald, ay si Kim ‘yung medyo nagkaroon ng lamlam ang kasikatan. Samantalang si Gerald, kahit hindi idikit kay Sarah, ay patok ngayon sa masa, dahil nagustuhan ang pagbibida niya sa teleseryeng Budoy ng ABS-CBN.

SIMPLE LANG naman lagi si Vic Sotto sa pagdadala ng kanyang personalidad, na tipong hindi naman siya mapag-kuwento ng kanyang mga plano sa buhay, kaya sa mga panahong ito ay marami ang nalungkot sa kanyang sinabi na wala pa talaga sa kanyang isipan ang tumakbo bilang kandidato sa darating na local elections. Marami kasi talaga ang humihikayat sa sikat na komedyante para pasukin na ang larangan ng pulitika.

Napakaganda kasi ng exposure na ibinibigay kay Vic sa programang Eat Bulaga, kahit pa sabihing hindi naman sila nagkakainggitan o nagsasapawan nina Tito Sotto at Joey de Leon. Ang dating kasi ng mga eksena ni Vic sa show ay lalong nagpapalapit sa kanya sa masa. Kaya siya na ang bukambibig ng mga televiewers. Napagbibintangan tuloy si Tita Malou Choa-Fagar, na siya ang utak sa planong ilapit talaga si Bossing sa masa, para pasok sa pulitika sa darating na panahon.

Hindi nawawalan ng pag-asa ang mga taong humihikayat kay Vic na maramdaman niya rin sa puso at isip niya, na maglingkod siya sa masa sa pamamagitan ng pagkandidato sa halalan para malagay siya sa anumang puwesto. Sa ngayon kasi, ang laman ng utak ni Bossing ay makapagprodyus pa ulit ng mga pelikulang magpapasaya sa mga tao dahil ito pa rin nga ang panahon niya sa showbiz bilang komedyante na sinasabing sumunod sa yapak ng Comedy King na si Mang Dolphy.

PERSONAL: HAPPY Birthday sa aming kapatid sa Philippine Movie Press Club, na si Tita Veronica Samio. Hindi ko siya ma-lilimutan, dahil siya ang nagturo sa akin kung papaano magluto ng paborito kong kare-kare. Dati kasi ay mahilig akong kumain ng kare-kare, pero hindi ko ma-tikman ‘yung saktong lasa na gusto ko. Masaya ring kasama si Mrs. Samio, dahil lagi siyang may dalang pagkain, kaya kainan ang aming kasayahan kapag nagkakasama-sama kami sa PMPC.

by Melchor Bautista