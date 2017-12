DAHIL SA “ANG PANDAY”: Coco Martin, masaya para sa mga bata!

SA TOTOO LANG, ang sipag ni Coco Martin sa promotion ng kanyang MMFF 2017 entry na “Ang Panday”.

Sumusugod talaga ang actor-director sa iba’t ibang panig ng Pilipinas para sa kanyang provincial promo.

Two weeks ago ay nasa Legaspi City siya sa Bicol na kinabukasan naman ay sinugod ang Pangasinan with two cities na pinuntahan.

Noong Sabado ay nasa GenSan ang aktor kasama si Awra Briguela at kasama si Mommy Dionisia Paquiao na nagperform sa short program after the motorcade.

Yesterday, Sunday ay nasa Davao naman siya kasama si #Hashtag McCoy de Leon na isa sa mga kasama niya sa pelikula (syempre mawawala ba si Elisse Joson?).

Iba si Coco mag-alaga ng kanyang project. Super alagang-alaga. Super effort.

Napanood nýo na ba ng full trailer ng pelikula niya? Hindi mo iisipin na gawa or obra ito ng isang baguhan (as in first time director ng pelikula) ang aktor na ang trabaho ay malinis na hindi mo iisipin na kaya pala niya na pakiwari koý dapat noon pa niya sinimulan.

I’m sure super happy ang mga bata nito ngayong Kapaskuhan sa pagkalahok ng Ang Panday dahil alay ng aktor ito para sa kanila.

Reyted K

By RK Villacorta