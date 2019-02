DAHIL PAREHONG SINGLE: Paano kung sina Enzo Pineda at Winwyn pala ang itinadhana?

MAGANDA ang tindig. Yummy, ‘ika nga. Nagtataka lang ako kung bakit sa kaguwapuhan at kamachohan ni Enzo Pineda, until now ay loveless ang binata na sa tipo niya, hindi niya kailangan maghabol ng babae kundi siya pa ang liligawan.

Pero balita ko ay may nililigawan siya pero until now ay waley pa rin ang binata sa matamis na “oo” ng non-showbiz girl na sinusuyo niya para maging girlfriend.

On the other hand, ngayon na back to zero muli ang lovelife ng leading lady ng binata sa romance movie na “Time & Again” ni Direk Joey Javier Reyes na showing na simula bukas, Wednesday, February 20, kung titingnan mo ang dalawa ay pwedeng-pwede sila na mag-cross-over as screen partners para maging real partners.

Biro man yung sinabi ni Winwyn Marquez recently na si Enzo ang “third party” sa hiwalayan nila ng boyfie na si Mark Herras, baka nga nagpapahaging na ang dalaga sa media na pwede i-consider sila from reel to real lover’ para hindi na maging kagulat-gulat.

Sina Enzo at Winwyn ay friends na pala noon pa bago man sila nagkasama sa pelikula.

Not a bad idea ‘yong joke ng dalaga. Why not kung magkatuluyan sila after ng showing ng pelikula? Bagay naman ang dalawa, ‘di ba?

A lovely couple kung sina Enzo at Winwyn. What do you think people, of the Philippines?

Reyted K

By RK Villacorta