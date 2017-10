DAHIL MARAMI ANG AFFECTED: Heart Evangelista, dinepensahan si Valeen Montenegro laban sa mga bashers!

HINDI maikakaila na sa GMA Telebabad ngayon, ang programa ni Heart Evangelista with Korean actor Alexander Lee na “My Korean Jagiya” ang talagang umaariba sa ratings. Dahil relatable sa mga viewers na “kinain na ng Sistema” (meaning super adik sa KDrama, KPop and everything Koreano related) at light lang ang tema ng palabas, ginaganahan ang mga nasa bahay na panoorin ito kahit pa late night na ito palabas.

Alam din natin lahat na malakas ang ABS-CBN Primetime Bida, pero may ilan din na televiewers na nililipat sa GMA-7 kapag oras na ng MKJ dahil ang ilan ay hindi keri ang heavy drama theme ng katapat na programa.

Speaking of, napakaraming interesting characters sa programang ito. Nakakaaliw din ang chemistry ng selosan sa pagitan nina Jun Ho (Alexander Lee)) at Gia (Heart Evangelista) lalo na nang magbalik ang ex-dyowa na si Ryan (Edgar Alan Guzman).

Sa kabilang bansa, maraming galit na galit kay Cindy played by Valeen Montenegro dahil ito ang main kontrabida sa love story na nabubuo between Jun Ho and Gia.

As expected, may ilang fans na hindi pa kayang i-identify ang fiction sa reality. Kamakailan lang ay inulan ng personal attack tweets si Valeen Montenegro na inalmahan din niya.

May isang basher na talagang nag-pm pa kay Valeen just to ask her why among all the artists of Kapuso network ay siya ang pinili eh hindi naman daw siya ka-level ni Heart. Bumalik na lang daw siya sa pinanggalingan niyang istasyon. Valeen responded na she cannot please everyone.

Sa patuloy na pagbabash kay Valeen, umalma na rin sa Heart by saying nice things to her TV kontrabida:

“@Valeentawak is an amazing actress and the sweetest girl. <3 You gotta love the way she spices the story of My Korean Jagiya! #NoHate”.

“Awwww Hearty! Thank you!!” sagot naman ni Valeen.

Dahil dito, maraming netizens ang pumuri sa ginawa ni Heart. Ang ibang artista kasi ay hindi man lang dedepensahan ang kanilang co-stars. Hindi lang basta defend ang ginawa ni Heart – pinuri pa niya ang kanyang katrabaho, which wasn’t necessary but very nice of her to do.

Maraming salamat, Pangasinan! Fighting! #MyKoreanJagiya A post shared by Love Marie Ongpauco Escudero (@iamhearte) on Oct 14, 2017 at 4:50am PDT

No wonder marami ang nagsasabi na Heart Evangelista may appear kikay and pasosyal most of the time, but she’s really nice to work with. Kaya naman pala hanggang ngayon ay mahaba pa rin ang listahan ng endorsements niya at hindi siya pinapabayaan ng GMA Network. Heart, keep it up!