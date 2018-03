DAHIL LANG WALA SA PRESSCON: Direk Antoinette Jadaone, kinukuyog ng JaDine fans

AKALA YATA ng ilang fans ng tambalang James Reid at Nadine Lustre or JaDine ay sa kanila lang nakasentro ang buhay ng mga nakakatrabaho nila.

Nakakaloka ang ilan sa mga tweets na ipinukol sa Never Not Love You director/writer na si Antoinette Jadaone. Inaakusahan ito ng pagiging ‘unsupportive’ kina James at Nadine dahil lang absent ito sa unang press conference for the movie na ginanap noong Sabado.

Hindi ‘yata handa ang JaDine (lalo na si James) sa mga maseselang tanong ng press people sa kanila, na hindi naman itatanong kung hindi sila nagiging reckless sa kanilang statements and movements in person at sa social media.

Maraming JaDine fans ang nagpakita ng pagkairita sa mga personal questions sa kanilang iniidolong tambalan.

Dahil dito, may ilang fans na nagtweet questioning kung bakit absent si Direk Tonet sa nasabing presscon.

Ang totoo nyan, nasa Osaka, Japan ang direktor dahil ipinalabas doon ang box-office hit and critically-acclaimed movie na ‘Love You to the Stars and Back’ na pinagbibidahan nina Joshua Garcia at Julia Barretto.

In short, hindi lang sa JaDine nakafocus ang magaling na direktor. Some days ago nga ay ipinakita na sa ABS-CBN ang teaser preview ng programang ‘Since I Found You’ nina Alessandra de Rossi, Empoy, JC De Vera, Arci Munoz at Piolo Pascual.

Nangako naman si Direk Tonet na present na ito sa next press conference. Biglaan lang kasi nag-schedule ang Viva at nakapangako na ang professional na direktor sa Japan commitment nito.

Sa dami ng pinagdaanan ni Direk Tonet sa Never Not Love You, curious kami kung uulit pa sila ni Direk Dan Villegas sa isa pang JaDine movie lalo pa’t kagabi lang ay kinuyog din ng JaDine fans si Direk Cathy Garcia-Molina dahil lang sa honest answer nito sa isang JaDine fan na nagwiwish na makatrabaho nito ang controversial couple. Naku!