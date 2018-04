DAHIL LANG MAY TELESERYE: JM de Guzman, pilit na inili-link kay Barbie Imperial!

NATAWA AKO sa reaksyon ng isang writer na dumalo sa press launch ng bagong teleserye ng nagbabalik na si JM de Guzman.

Nabigla raw ang aktor nang itanong sa kanya kung type niya ligawan si Barbie Imperial na kapartner niya sa afternoon serye na alam naman natin ay officially at publicly ay romantically involved kay Paul Salas.

Naloka si JM sa tanong na alam naman niya na isang paandar para pagusapan ang serye.

Sa ganang akin, kung maganda ang serye, tatangkilikin ito ng manonood. Magaling na aktor si JM na no need ng katsipang publicity slant na gawa ng ibang mga shows or movies.

Si Barbie naman maganda at marunong umarte at tila may chemistry naman ang dalawa.

Kumbaga, panis ang paandar linking JM and Barbie.

Kung ipipilit nila ang ang ganitong anggulo, baka mauwi sa walwal ang serye tulad sa pelikula nina Barbie Forteza at Derrick Monasterio na pilit inililink sa isa’t isa na ang ending, walwal sa box-office na for sure napapailing na lang ang producer sa kinahinatnan ng pelikula niya.

We don’t want this to happen na maging ”walwal” ang serye ni JM na gusto naming makabalik at makabawi sa nawalang kasikatan.

Goodluck JM.

Reyted K

By RK Villacorta