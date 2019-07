DAHIL KINA KATHRYN AT CARLO: Tambalang Alden Richards-Maine Mendoza, namaalam na

INAABANG-ABANGAN NA sa July 31 ang pelikula ni Alden Richards with Kathryn Bernardo na “Hello, Love, Goodbye” na unang project ng aktor sa ABS-CBN at Star Cinema sa direksyon ng box-office director na si Cathy Garcia Molina.

Akala ko nga, ang tambalang Alden-Kathryn lang ang pambulaga ng Star Cinema pero si Maine Mendoza ay ayaw din paawat at may sariling paandar din.

Bumulaga naman ang mga photos ng kapartner ni Alden na si Maine Mendoza sa social media recently na may gagawin din pala na pelikula with Carlo Aquino.

Mukhang titiba sa takilya ang pelikula ng aktor ng GMA Kapuso Network with Kathryn lalo pa’t magaling si Direk Cathy sa mga pelikulang pampakilig at sa pagpapa-hit ng pelikula sa takilya.

Si Maine naman, refreshing ang project with Carlo na pang-emote din with “Isa Pa With Feelings” na patunay lang na ang dalawa ay may kanya-kanyang buhay na at may kanya-kanyang career na without partnering with each other. Kung ang Aldub Nation ay tuloy pa rin ang pagtili (kahit walang pagsuporta sa mga projects ng dalawa), hayaan natin sila dahil pang-telebisyon na nga lang ang meron sa mga iniidolo nila at nagsimula na nga ang paghihiwalay nila sa kani-kanilang mga projects.

Yes, the fact na hindi naman na-click ang first and last movie nina Alden at Maine na sa Italy pa kinunan, lumalabas na pang-telebisyon lang talaga ang tambalan ng dalawa.

Pero heard ko lang, ang daming mga Star Magic talents (girls and boys) ang nage-emote ngayon nang lumabas ang Carlo -Maine team-up gayong andyan naman daw sila.

Reyted K

By RK Villacorta