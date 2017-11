DAHIL KAY BAGYONG SALOME: Sylvia Sanchez, nagkaroon ng quality bonding with family!

ANG LAKAS ng buhos ng ulan na naglikha ng baha sa Metro Manila at ilang mga kalapit-bayan.

Dahil sa bagyong si Salome last night na nag-land fall sa may bandang San Juan, Batangas, nagdeklara na walang pasok sa all-levels sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan.

Kapag no classes in all levels at walang taping si Sylvia Sanchez (like taping ng bago niyang teleserye with eldest son Arjo Atayde sa Kapamilya Network) ay happy si Ibyang dahil sabay-sabay silang mag-anak na kakain sa hapagkainan.

Kapag busy siya sa taping at ang mga anak na sina Arjo at Ria ay may taping din or ganap, very seldom sila nabubuo para sabay-sabay kumain.

Kaya today Friday, dahil walang klase, ang mga anak niya na sina Gela at Xavi ay sa bahay lang together with Arjo and Ria with Papa Art na kadalasan ay after lunch ang mga business meetings, one special day today for Sylvia dahil kasama niya ang buong pamilya.

Sa kanyang social media account ay nag-post siya ng picture na buo silang anim (apat ang mga anak nila ni Papa Art) na sabay-sabay kumain ng lunch today, Friday.

Photo caption niya: ”Yes! Happiness! Finally! Were complete. Thank you Lord for his wonderful day. I miss this. I miss to be with them, Family is the one that matters to me. Having lunch and chit chatting with this crazy bunch completes my heart.”

Super busy kasi ang aktres lately lalo pa’t malapit na ang airing ng bago niyang teleserye kung saan makakasama niya ang anak na si Arjo (dati na sila nagka-eksena afternoon serye sa Pure Love) pero guesting lang yun at sa promotion ng first horror film niya kung saan she plays an “Aswang” in Nay na ipapalabas na sa darating na Lunes, November 13 together with Jameson Blake and Enchong Dee.

Yes, dahil kay Salome na dahilan ng walang pasok today, happy ang aktres at nakasama niya ng buo ang pinakamamahal niyang pamilya.

Reyted K

By RK Villacorta