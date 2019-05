DAHIL IBA ANG NAKAUNA: Fans ng JOSHLIA, umalma sa halikan nina Julia Barretto at Gerald Anderson

Gerald Anderson and Julia Barretto

MATAGAL na rin hinihintay ng fans nina Joshua Garcia at Julia Barretto a.k.a. JoshLia ang onscreen kiss ng real and reel couple. Nagkasama na ang dalawa sa ilang pelikula tulad ng Vince & Kath & James, Love You to the Stars and Back, Unexpectedly Yours and I Love You, Hater.



Sa lahat ng pelikulang nabanggit, puro bitin ang inaakala ng fans na onscreen kiss ng dalawa. Natapos na rin ang teleserye nilang Ngayon at Kailanman, pero nganga pa rin ang fans sa inaabangan nila.



Kaya hindi rin natin sila masisi kung bakit tila pakiramdam nila ay na-betray sila dahil hindi pala si Joshua ang unang makakatikim sa labi ni Julia sa pinilakang tabing. Ang masuwerteng lalaki ay si Gerald Anderson, ang leading man ni Julia sa pelikulang ‘Between Maybes’ na palabas pa rin sa mga sinehan ngayon.



Hindi pa namin napapanood ang pelikula, pero marami-rami na rin ang mga hinaing na nababasa namin online na ‘hurt’ daw sila dahil kung ang KathNiel at LizQuen daw ay tila naging ‘worth the wait’ ang pagpo-prolong ng kanilang onscreen kiss, si Julia daw ay basta na lang nagpahalik sa iba. Bakit daw hindi si Joshua ang inuna?





Hmmmm… sa pagkilatis ko sa career paths nina Joshua at Julia, sila ang mga tipong artistang hindi lang basta dumidepende sa loveteam. Yes, malaki ang tulong ng JoshLia para umingay ang kanilang career, pero ang maganda sa kanila ay hindi sila takot na sumugal at magtake ng risks para patunayan ang pagiging versatile actors nila. Masyado silang talented para lang makahon o matali sa isa’t isa.



Hindi naman kailangan magworry ng JoshLia fans dahil malapit na rin ipalabas ang zombie film na ‘Block Z’ at sure naman kami na may project na niluluto ang Star Cinema for this talented loveteam.



Tsaka hello, for sure naman na in real-life ay a million times na nagtukaan ang dalawa, huh!