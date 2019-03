DAHIL HINDI MAYOR AT MAYAMAN: Kier Legaspi, pinagmukhang pinabayaan ang anak na si Dani Barretto

NAKAKAAWA naman si Kier Legaspi, ama ni Dani Barretto na panganay ni Marjorie Barretto. Eldest half-sister siya ni Julia na ang ama naman ay si Dennis Padilla.

Sa isang video confession ng bride-to-be na anak ni Kier, sinabi nito na hindi sila in good terms ng ama at ang mom lang niya na si Marjorie ang solong nagpalaki sa kanya at si Kier ay naligwak na sa eksena.

An excerpt from her YouTube video, sinabi ni Dani na: “To be honest my dad and I never really had a solid relationship. We had a brief relationship which was like, two months and it was nice.”

Isa sa reason kung bakit ganun ang kinahahantungan ng “Father and Daughter” relationship ay dahil may mga tao na humaharang kay Kier para ipadama nito ang pagmamahal sa anak nang magkahiwalay sila ng ina ni Dani.

Unfair sa kaso ni Kier na nage-effort naman sa sariling kakayahan.

Sa interbyu ng kaibigang Jobert Sucaldito sa radio program niya na Showbiz Mismo sa DZMM, nagkaroon ng pagkakataon si Keir na magpaliwanag ng kanyang side sa isyu.

Sabi niya sa radio interview sa kanya last Thursday evening (March 21): “I love my daughter very much. Reason why nagkaganun dahil may humagarang. I always loved my daughter,” pahayag ng aktor.

Maging si Gretchen na nakakatandang kapatid ni Marjorie ay sumali na rin sa isyu in defense of Keir. Sa interbyu ng PEP.ph sa aktres: “ Kung may kasalaman man si Keir Kay Dani is yung hindi siya mayaman. Hindi siya Mayor ng Caloocan na wala siya limpak -limpak na salapi,” say ni La Greta. (This is another side story sa isyu lalo pa’t may alitan pa rin sina Greta at Marjorie).

Pagkukuwento pa ng ama sa panayam sa kanya ni Jobert: “Kapag sa bahay siya nagtutulog, I give her my room kahit sa sahig ako matulog,” paliwanag ng aktor tungkol sa kanila ng anak.

Kung sa bahay nina Keir natutulog ang dalaga, alagang-alaga siya ng mom ni Keir na si Hershey.

Nakikita ko na kakulangan lang sa panahon at pagkakataon na ma-express ng aktor ng pagmamahal niya sa anak na hindi lang pinayagan mag-blossom ng ina ni Dani na si Marjorie.

Reyted K

By RK Villacorta