DAHIL AMINADONG MATAKAW! Corned beef brand, nadagdag sa bagong ini-endorse ni Piolo Pascual

MAY BAGO na namang endorsement si Piolo Pascual. Siya ang kinuhang brand ambassador ng Highlands Gold Corned Beef with Angus Beef.

Ayon sa Ultimate Heartthrob ng showbiz, isang malaking blessing sa kanya ang bagong endorsement lalo pa nga at pinaniniwalaan niya ito at madalas din kainin bilang comfort food kapag nasa bahay lang siya.

“Pag nasa bahay lang ako, comfort food ko ‘to. Yung nailuluto ko. Gisa-gisa, konting sibuyas,” kuwento pa niya.

Aminado rin si Piolo na mahilig siyang kumakain pero pinipili naman daw niya kung ano ang kanyang kakainin.

“Walang bawal sa akin. I can eat anything. Malakas akong kumain, sobra. Kaya malakas akong magwork-out. Ayokong i-deprive ang sarili ko. For me, eating is a reward,” sambit pa niya.

“So parang for me, I treat myself as a reward. Something that is precious,” dagdag niya.

Bilang isang endorser, napatunayan na nga ni Piolo ng ilang beses kung gaano siya ka-effective.

Aniya, “Based on social media, people see what you eat, what you do. I try as much as possible not to hard sell and let the product speak for itself. Kasi when I believe in a product, I’d like the people to see it, try it. With Highlands Gold Corned Beef with Angus Beef, I’m very proud of it.”

Naniniwala rin si Piolo na bilang isang celebrity at endorser ay may responsibilidad siya sa publiko lalo na sa popularidad na meron ang social media ngayon.

“People nowadays like it raw, like it real,” saad niya. “Me as a host, a singer, an actor. It’s different characters.

“But what you put out there, it’s you, yourself. It’s private but it’s personal. I wanted to share my life. I want people to identify with me,” sey pa niya.

La Boka

by Leo Bukas