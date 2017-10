CYBERCRIME PREVENTION ACT: Ai Ai delas Alas, may sasampulan na basher

SOBRA naman ang mga bashers ni Ai Ai delas Alas dahil masyado nang personal ang atake sa kanya.

Mas kawawa ang future husband niya na si Gerald Sibayan dahil siya ang puntirya ng mga netizens na walang magawa mula umaga hanggang gabi kundi ang mag-social media at mag-abang ng pwede nilang laitin for no reasons.

Unfair sa mga taga-showbiz dahil hindi nila alam kung sino or kung ano ang tunay na katauhan ng mga bashers nila na super below the belt na ang atake sa mga showbiz personalities.

Kung may pangalan man, hindi mo alam kung mga alias or nagtatago ang mga baliw na kay lakas ng loob manlait, mamuna na walang tunay na mapagkilanlan. Matapang lang sila pero nakakubli sa mga avatars nila na kung hindi aso ay mukha ng iba.

Fake ika nga. Para ka lumalaban sa “multo” na waley naman.

Pero sa recent na pambu-bully sa future husband niya plano ng komedyante kasuhan ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang naturang basher na nakuha na niya ang tunay na identity.

Payo ng lawyer ng komedyante na kolektahin lang nila ang mga screen shot messages laban kay Gerald para ito ang isa sa mga proof.

“Take note of link on the address bar or search bar. It takes about a week or so for the investigation to be conducted,” ayon sa paliwanag ng lawyer.

Sa kanyang Instagram account, nagi-explain ang komedyante na gusto lang niya protektahan ang future husband niya na isang private person at hindi sanay sa mga ganitong mga nangyayari.

“Ang aking magiging asawa ay pribadong tao. Bilang kanyang magiging maybahay ay karapatan kong ipagtanggol sya sa mga taong walang magawa kundi mag-internet na ginagamit sa kasamaan ang kanilang daliri at isip para sa inyo ito,” mensahe ng komedyante na sa kabila ng inis at galit sa nambu-bully kay Gerald ay excited na pagpapalabas ng movie niyang ”Bes and the Beshies” na simula na mapanood sa Wednesday, October 18 sa mga sinehan nationwide.

Sa movie, makakasama ni Ai Ai ang sina Zsa Zsa Padilla, Carmi Martin at Beauty Gonzales sa pelikulang obra ni Joel Lamangan.

Reyted K

By RK Villacorta