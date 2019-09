‘Cuddle Weather’, hindi kailangan ng masyadong intense sex scenes — Direk Rod Marmol

IGINIIT ng director ng Cuddle Weather na si Rod Marmol na hindi nabawasan ang pagka-daring ng pelikulang pinagbibidahan nina Sue Ramirez at RK Bagatsing kahit walang masyadong bold scenes ang pelikula.

“Nung ina-assess ko na yung mga eksena, parang hindi ko naman na kailangan yung masyadong intense sa sex dito kasi ang goal lang naman nung scene na ‘yon ay ipakitang pokpok siya, hindi na kailangang…

“Hindi rin po ako komportable ng ganun ka-graphic. Parang kaya ko pong laruin yung lengguwahe, laruin yung theme, pero yung graphic na visuals parang hindi rin po siya para sa akin,” katwiran niya.

Dagdag pa ng director, “Ayokong ma-distract yung mga tao don sa mensahe ng pelikula na kahit anong klase kang tao, kahit feeling mo madumi siya o tingin ng society sa yo madumi ka, puwede kang magmahal, puwede kang mahalin.”

Eh, paano ba niya napili na si Sue ang gawing bida sa pelikula at mag-portray bilang si Adela Johnson?

“Siya po talaga ang una naming pinag-pitch-an, eh. Kasi familiar din ako sa vlog niya online. Sa online alam kong open siya, eh. Nakita ko yung isa niyang vlog na bigla niyang tinaas yung T-shirt niya, sabi ko, ‘Ay, grabe, ang tapang.’

“So, yon pa lang, sign na sa akin yon na puwedeng siya ang lapitan namin. Napanood ko rin siya sa mga dati niyang pelikula at magaling siya, sobrang expressive. Favorite ko kasi yung mata niya. For me kasi, feeling ko yung mga superstars may sobrang prominent na feature sa mukha kaya feeling ko she has that potential,” pahayag pa ng director.

Ang Cuddle Weather ay mula sa Regal Entertainment. Palabas na ito simula September 13 in time for the 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino.

La Boka

by Leo Bukas